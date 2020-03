Terça-feira toda delas

20 baterias de 4 atletas abriram o ‘Doyle Partners Women’s Pro’.

A 8ª etapa da divisão de acesso do circuito mundial feminino rola paralelamente ao evento masculino, que deu uma pausa no segundo dia das competições em Merewether Beach, em Newcastle.

O mar mudou bastante em relação às clássicas condições de segunda-feira.

E 12 disputas do round 1 + 8 do round 2 foram pra água.

Mesmo assim, as meninas mostraram um surfe agressivo e de qualidade, nas ondas de 3 a 4 pés de uma das praias mais tradicionais do litoral do estado de New South Wales, na Austrália.

Duas brasileiras estão inscritas e uma delas começou bem a campanha.

Anne dos Santos fez 11,77 na soma de duas notas.

Deixou pra trás a peruana Daniella Rosas, havaiana Bethany Hamilton e a basca Ariane Ocho, terminou em 1º e avançou para o ‘round of 72’.

As próximas adversárias serão a havaiana Gabriela Bryan, Ella Williams da Nova Zelândia e a japonesa Shino Matsuda.

Cabeça de chave, Silvana Lima só estreia na 3ª fase.

A local Ellie Brooks foi a melhor do dia 1, com 14,73 no somatório.

O ‘Doyle Partners Women’s Pro’ termina no domingo.

Enqunato isso…

No Tahiti, já entrou o período da janela de espera do ‘Air Tahiti Rangiroa Pro’, evento com status 1000 que marca a 13ª parada do calendário do QS masculino.

Com 90% de representantes locais da Polinésia Francesa ou havaianos, a competição está programada para rolar até sexta-feira.

por @thiago_blum