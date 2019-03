Termina um, começa outro… e com Kelly Slater!

Não deu tempo nem de respirar.

Alex Ribeiro comemorou o título em Newcastle, pulou para o 4º lugar na classificação geral e já está de olho na próxima etapa do QS, que dá a largada nesta segunda-feira.

O circuito segue no estado de New South Wales, para a disputa do Vissla Surf Pro, com outro evento valendo 6 mil pontos no ranking para o campeão.

17 brasileiros vão disputar a primeira fase na belíssima e tranquila Manly Beach.

13 atletas da nossa seleção entram na competição a partir do round 2, entre eles Alex Ribeiro e Jadson André, vice-campeão neste domingo e atual líder da divisão de acesso.

Classificados para o tour da elite em 2019, Michael Rodrigues, Deivid Silva e Jesse Mendes também vão brigar por pontos.

E sabe quem mais?

Ele mesmo!

Kelly Slater deu uma pausa nos seguidos torneios de golfe que tem disputado, para estrear na temporada nas ondas de Manly.

E acredite: nem pense em falar sobre aposentadoria.

Aos 46 anos, o foco não está só a busca pelo 12º título mundial.

O maior vencedor da história quer se classificar para o jogos de Tóquio no ano que vem, quando o surfe vai estrear numa olimpíada.

Afinal de contas, ainda falta essa medalha especial no currículo.

Alguém duvida?

por @thiago_blum