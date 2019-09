Tóquio-2020 é logo ali!

O surfe vai estrear nos Jogos Olímpicos no ano que vem.

E tá todo mundo de olho no Japão.

Quem terminar no top 10 do ranking da atual temporada da WSL, garante presença na Olimpíada.

Mas apenas os 2 atletas por país.

No caso do Brasil, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima dificilmente perderão as vagas entre as mulheres.

A briga no masculino é bem mais acirrada.

Filipe Toledo (líder) e Gabriel Medina (4º colocado) lideram a corrida via circuito mundial, com Ítalo Ferreira (em 6º após 7 etapas) colado na dupla.

Mas em meio essa dura batalha do WCT, tem outra competição indispensável para quem quer viver o sonho de representar a bandeira verde e amarela no maior evento esportivo do planeta.

E os 3 estarão por lá.

É o ISA Games 2019, que rola a partir do próximo dia 7.

O palco? O Japão, é claro.

Miyazaki, que anos atrás fazia parte do calendário da elite, vai receber as baterias.

Filipinho, Medina e Ítalo vão fazer ao mesmo tempo, uma disputa coletiva/individual pela vaga olímpica.

No feminino, Tati e Silvana terão a companhia da jovem Tainá Hinckel.

Depois da experiência nos Pan de Lima – com direito a várias medalhas para o Brasil – o esporte das ondas atravessa o mundo para dar mais um passo rumo ao momento histórico.

Para o surfe, os jogos de Tóquio já começaram.

por @thiago_blum