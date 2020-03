Tóquio- 2020: Ítalo e Medina falam

Demorou demais.

Mas enfim… veio a decisão.

Um anúncio que entristece, claro.

Mas esperado pelo mundo todo.

Olimpíada… se tudo der certo e o avanço do tal do novo coronavírus terminar… só em 2021.

Notícia triste para o esporte.

E para o surfe, que estava pronto para estrear em Jogos Olímpicos.

Teremos que esperar mais um ano.

Para nossos campeões mundiais, a decisão foi acertada.

Ítalo Ferreira, que mudou a rota de viagem com o cancelamento das primeiras etapas do calendário da WSL, treinou vários dias no Havaí.

Hoje, ele disse que é difícil ficar em casa parado, mas que o momento é de refletir sobre prioridades.

Abaixo, o vídeo completo publicado por ele no instagram.

Gabriel Medina também tem cumprido a rotina de confinamento.

E reforçou o discurso, dizendo que a saúde e o bem estar de todos é a principal prioridade.

O bicampeão sequer saiu do país neste ano.

Estava em final de preparação em Maresias quando o planeta ‘parou de girar’.

Abaixo, todo o relato dele publicado nesta terça.

Não tem jeito.

O mundo perde a graça sem o esporte.

Como olhar o mar sem ação nas ondas?

Em momentos assim, a gente chega a perder o rumo, sem saber o que pensar.

Confesso que minha mente está turva.

E filosofias à parte… confesso que de fato, não tenho me sentido muito bem.

Mortes, dúvidas… incertezas.

De todos os cancelamentos e adiamentos, o de Tóquio-2020 é o mais emblemático.

Um golpe que não pode derrubar nossa esperança.

por @thiago_blum