Treino sim… diversão sempre!

O atual campeão mundial não pára.

Quem o acompanha nas redes sociais, sabe muito bem disso.

Mas os dias de Ítalo Ferreira não tem sido apenas de treinos dentro e fora da água.

Por onde passa, o potiguar mostra que também está entre os melhores surfistas do planeta em outras duas categorias: carinho total com os fãs e diversão deliberada.

Semana passada, distribuiu técnica e carisma em Portugal.

Estreou nas bombas de Nazaré… e passou uma tarde ao lado dos torcedores locais em Cascais.

Ontem, foi a vez do Rio de Janeiro.

Em meio aos aéreos nas ondas cariocas e compromissos profissionais, Ítalo encontrou tempo para ‘brincar’ de skimboard.

Foi durante uma passagem surpresa na clínica pensada e ministrada por Lucas Fink.

Uma reverência ao outro brasileiro campeão mundial das pranchas.

Um encontro de jovens talentos, com dose elevada de respeito, admiração e muita curtição.

E ele se jogou… deslizou pelo Leblon… sem perder o apetite tradicional… o ataque feroz e radical nas marolas próximas da areia.

Uma volta no tempo.

Quase do mesmo jeito que o menino de Baía Formosa descobriu o prazer pelo esporte.

Ah… e claro…

Sobrou gente para ver, tirar foto e pedir autógrafos.

Uma idolatria que se espalha por onde passa.

Retribuída com outra marca registrada do dono do troféu da WSL: sorriso aberto e sincero.

por @thiago_blum