Tríplice Coroa Havaiana – 2/3

No Havaí é assim.

As ondas nunca param no inverno.

E com as competições também.

Ontem terminou o ‘Hawaiian Pro’, com vitória do português Frederico Morais em Haleiwa.

E hoje já começa o ‘Vans World Cup of Surfing’, 2ª etapa do Triple Crown of Surfing.

Sunset Beach é o tradicional palco.

O local Ezekiel Lau defende o título de 2018 nas direitas.

Última etapa 10 mil do ano, que define o ranking do WQS, o ranking de acesso da WSL.

7 brasileiros disputam o round 1: os irmão Wiggolly e Weslley Dantas, Flávio Nakagima, Tomas Hermes, Thiago Camarão, João Chianca e Alejo Muniz.

Ian Gouveia, Samuel Pupo e Luel Felipe entram na 2ª fase.

Melhores ranqueados, Jesse Mendes, Caio Ibelli, Jadson André, Michael Rodrigues, Yago Dora, Willian Cardoso, Miguel Pupo, Alex Ribeiro e Deivid Silva só estreiam no round 3.

O evento também irá contar com os bicampeões mundiais Gabriel Medina e John John Florence, que volta às competições após longa pausa por lesão.

por @thiago_blum