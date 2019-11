Tríplice Coroa Havaiana

Chegou a hora.

Vai começar a reta final da temporada.

Todos os melhores do mundo reunidos no Havaí.

Para as definições do WQS e do novo campeão do WCT.

Com um bônus não menos desejado: o ‘Triple Crown of Surfing’.

O ‘campeonato paralelo’ reúne as 3 etapas que anualmente são realizadas no arquipélago.

As duas primeiras contam pontos para o ranking de acesso e valem 10 mil para os campeões.

A última é o Pipe Masters, parada decisiva do calendário da turma da elite.

O ‘Hawaiian Pro’ começa nesta quarta em Haleiwa, com uma verdadeira legião verde e amarela em ação.

Jadson André, Yago Dora, Alex Ribeiro e Miguel Pupo disputam o titulo da 2ª divisão.

Samuel Pupo e Deivid Silva precisam de pontos para se manter entre os 10 primeiros no geral.

Outros candidatos – além de bons resultados – terão que fazer contas para subir de patamar em 2020.

Jesse Mendes venceu a Tríplice Coroa no ano passado.

Ele e Gabriel Medina são os únicos brasileiros donos da honraria.

por @thiago_blum