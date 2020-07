Um suspiro na saudade

Acabou a espera.

O surfe de competição está de volta.

Calma…

Mais ou menos…

A confirmação do cancelamento total da temporada 2020 causou um vazio.

Então, qualquer boa notícia deve ser comemorada.

Nesta quarta, a World Surf League anunciou um torneio especial para o dia 9 de agosto.

Onde?

Na piscina mais famosa do cenário mundial, o Surf Ranch, em Lemoore, na Califórnia.

Por causa da pandemia e dos casos que não diminuem nos Estados Unidos, apenas surfistas que residem atualmente no país vão disputar as baterias.

Não haverá presença de público, mas a WSL irá transmitir tudo ao vivo.

Entre os 16 escolhidos, 2 brasileiros.

O campeão mundial Adriano de Souza e Filipe Toledo.

Além deles, nomes de peso como Kelly Slater – é claro… o cara é o dono do parquinho – Kolohe Andino, Caroline Marks e Carissa Moore.

O formato de disputa será diferente.

Serão 8 duplas mistas e a premiação será destinada à caridade.

Vice-campeão nas duas edições oficiais realizadas pela liga no local, Filipe Toledo adorou a notícia.

“Eu mal posso esperar para voltar a vestir uma lycra de competição. Saber que podemos trazer uma experiência ao vivo para os fãs, competindo no Surf Ranch, aqui na Califórnia, de uma maneira segura, é realmente emocionante. Vai ser incrível para o surfe, para o esporte e para os fãs. Bora com tudo!”, comentou o brasileiro.

O ‘Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch’ faz parte do projeto WSL Countdown, uma série de eventos regionais de pré-temporada.

Além dos EUA, Austrália, França e Portugal vão receber provas durante o período restrito de viagens internacionais.

por @thiago_blum