Vacilo crucial!!!!!!

O swell enfraqueceu e as ondas diminuíram.

Mesmo assim, a ação foi muito quente no domingo em Peniche.

8 baterias na água na praia de Supertubos definiram os classificados das quartas de final do ‘MEO Rip Curl Pro’.

A grande notícia do dia foi a eliminação de Gabriel Medina.

Por causa de um erro nada comum para o campeão mundial.

Com um 8,17 e um 6,17, o líder do ranking estava folgado na bateria contra Caio Ibelli, com a vitória “garantida”.

Mas aí, veio o vacilo.

Numa direita nada promissora, os dois remaram juntos. Achando que tinha a prioridade, Medina cometeu interferência – penalidade concedida ao atleta que atrapalha e entra na onda que pertence ao adversário.

O camisa 10 chegou a reclamar da decisão.

Mas como mostra o vídeo acima, os juízes acertaram.

A punição é a perda da 2ª melhor nota do confronto. Gabriel ficou com apenas 8,17 e levou a virada.

Derrota crucial. Que pode valer a inesperada perda da liderança.

E até que sabe, o tricampeonato.

Excelente resultado para Caio, que precisa ir bem na etapa portuguesa para buscar a reclassificação para a elite no ano que vem.

A eliminação do dono da lycra amarela também foi bom para os outros candidatos ao título da temporada.

Todos seguiram para as quartas de final.

Filipe Toledo – 2º na classificação geral – eliminou o australiano Wade Carmichael.

Em 3º, Jordy Smith passou por Griffin Colapinto.

Ítalo Ferreira não deu chances para o americano Conner Coffin.

E Kolohe Andino despachou o brasileiro Michael Rodrigues.

Com os resultados, a definição do campeão mundial ficou mesmo para o Pipeline Masters, no Havaí.

O outro confronto 100% verde e amarelo do dia valia briga direta na corrida pela permanência no WCT em 2020.

Peterson Crisanto apostou nos aéreos, foi mais agressivo e deixou Jesse Mendes na 9ª colocação.

Como disse no começo da matéria, o swell foi embora.

E um novo só deve rolar no fim da semana.

4 brasileiros seguem com chances de levantar o troféu.

Confira os confrontos das quartas de final:

Jordy Smith (AFS) x Kolohe Andino (EUA) Filipe Toledo x Kanoa Igarashi (JPN) Caio Ibelli x Peterson Crisanto Ítalo Ferreira x Jack Freestone (AUS)

por @thiago_blum