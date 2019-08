Vaga via WQS

Não é nada fácil chegar na elite da World Surf League.

Quem está, ou já passou por lá, conhece as delícias e vantagens de fazer parte do chamado ‘Dream Tour’.

E a corrida pelas 10 vagas possíveis é acirrada.

Isso mesmo. Depois de uma longa temporada, várias voltas ao mundo, apenas os 10 melhores sobem para o World Championship Tour.

Na segunda metade do ano, a batalha esquenta de vez.

A divisão de acesso é aberta para os surfistas do ‘Circuito dos Sonhos’.

Por isso, quem não vai tão bem no CT, se divide para brigar também pelos valiosas etapas do WQS.

Os eventos ficam inchados de craques de todos os países.

E somar pontos, bem mais complicado.

Quando uma delas vale 10 mil então, nem se fala.

O tradicionalíssimo US Open, que rolou na última semana na Califórnia contou com uma verdadeira legião brasileira.

Uma turma de olho na chance de escalar a classificação geral da ‘segunda divisão’.

Como vários compatriotas, Yago Dora está na faixa intermediária do ranking da elite após seis provas, com boas chances de requalificação.

Com o título em Huntington Beach, subiu 46 posições e hoje é o 4º na tabela do acesso.

Apesar do excelente resultado, Yago mantém o planejamento feito desde o início da temporada.

“Meu foco principal continua sendo o WCT e continuo lutando por uma boa colocação. Mas essa vitória foi muito importante. Acho bom ter uma garantia para competir o CT sem esse peso de precisar da reclassificação. Essa vitória tira esse peso do meu ombro e me deixa com grandes chances de garantir minha vaga pelo WQS. E me traz muita confiança para as próximas etapas do CT˜.

O mesmo já tinha acontecido com Deivid Silva em Ballito.

A conquista no 10 mil na África do Sul colaborou, e muito, para ele estar na atual posição na corrida, o 6º posto.

Se os pontos são fundamentais para os atletas que se dividem em campeonatos paralelos, o que dizer para quem não vê a hora de estar de novo entre os melhores do mundo?

Alex Ribeiro disputou o WCT em 2016 e não conseguir se manter.

“Foi um ano bem complicado, tive uma contusão, cortei o tendão logo no início do ano. Foram cinco etapas que eu sentia muita dor, não conseguia treinar e chegava no campeonato de muletas. Foi um aprendizado muito importante. Resolvi praticamente só curtir, porque o começo me deixou muito abalado. Agora estou com força total, muito instigado para voltar e permanecer”.

Campeão de uma etapa 6 mil na Austrália e semifinalista no Peru, Alex esteve sempre entre os melhores do ranking de acesso.

Aí veio o 3º lugar no US Open, e ele voltou ao Top 3 da temporada.

“É muito difícil se requalificar, você vê muitos atletas que tentam e não conseguem. Alguns tentam muito tempo e conseguem quando estão quase desistindo e depois ficam bastante na elite. WQS é muito difícil pelas condições que temos, a janela é curta e a competição vai rolar como estiver. No WCT se espera as melhores condições e você consegue pegar ondas melhores. Espero voltar, agora com a cabeça boa, 100% e se manter alguns anos˜.

Jadson André, que também está no WCT, completa o time brasileiro na lista dos 10 primeiros do atual ranking.

O potiguar era o líder no geral desde fevereiro, quando ganhou o 6 mil de Fernando de Noronha.

Após 37 etapas, perdeu a ponta para o francês Jorgann Couzinet, mas segue no caminho certo para se manter entre os 32 do CT 2020.

Na mesma trilha de Jadson, Alex, Yago e Deivid, tem mais gente boa de olho no futuro ideal.

Ian Gouveia quer voltar pra onde não deveria ter saído e está em 16º lugar.

Em 19º, Krystian Kymerson está perto de ser uma cara nova na seleção.

Logo atrás, outro que já conhece a elite, Miguel Pupo em 22º, e mais um que sonha em brilhar na elite , Luel Felipe em 24º.

Vem aí, a importantíssima perna europeia, com 2 eventos 10 mil e um 6 mil.

Na primeira semana de setembro, acontece o Pantin Classic, na Galícia, Espanha.

Depois, duas paradas em Portugal.

Segue a batalha. Segue a torcida.

