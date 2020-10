Vai começar o Brasileirão!!!!!

Praia Grande, Ubatuba.

144 surfistas.

Homens e mulheres.

12 estados representados.

Tops que já fizeram parte da elite mundial.

R$ 80 mil de premiação.

Depois de um ano complicadíssimo, enfim.. vai ser dada a largada do Campeonato Brasileiro de Surfe.

Começa nesta terça e vai até quinta.

Competição em dias de semana para aliviar a possibilidade de aglomeração.

Mas vai rolar.

E vai ser bom demais.

No feminino, por exemplo, destaque para Silvana Lima.

“Quem bom que o Brasileiro está voltando. Uma coisa que gosto é competir. Ubatuba é demais, a energia é incrível. Nunca competi na Praia Grande, mas todo mundo fala que dá altas ondas e estou super animada”, disse a duas vezes vice-campeã mundial, medalha de prata na última edição do ISA World Surfing Games, e representante do país nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No masculino, sobram craques.

O cearense Artur Silva tem boas lembranças de Ubatuba. Foi ali que ele garantiu o título brasileiro profissional em 2019.

“As expectativas são as melhores, estou treinando diariamente, me sinto bem à vontade em Ubatuba, um lugar onde tenho vários amigos e excelentes memórias. No mês passado, fui treinar lá e peguei altas ondas. Fiz uma excelente preparação”, destaca o atleta de 31 anos.

Entre os digamos… famosos… Wiggolly Dantas comemora o início do calendário nacional em seu “quintal”.

Local de Ubatuba, ele é um dos ex-representantes do país na divisão principal da WSL que vai disputar o nacional.

Wiggolly começou o ano em ritmo acelerado. Venceu o ‘Volcom Pipe Pro’, em Pipeline, no Havaí, e depois foi semifinalista no ‘Hang Loose Pro Contest’, em Fernando de Noronha.

“A expectativa é muito boa em colocar novamente a lycra de competição, ainda mais no quintal de casa. Estou bem focado, treinando bastante, me preparando para ir para o Havaí, e estou amarradão de ter um evento grande aqui”

Olho no mar.

Swell chegando.

E vai tocar a sirene para os melhores do país!!!!!!

por @thiago_blum