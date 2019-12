Vale título… mas é esporte!!!

Essa foi a imagem do dia no mundo do surfe.

Isso mesmo.

Os melhores da temporada fora da água, longe das ondas.

Com o adiamento do início do ‘Billabong Pipe Masters’ para segunda-feira, os 5 candidatos ao título mundial ficaram lado a lado, para a coletiva oficial pré-etapa que fecha o calendário 2019 da WSL, no Havaí.

E as fotos não mentem.

Existe sim, rivalidade.

E muita ambição pelo troféu.

Mas como normalmente acontece nos esportes individuais, o que não falta também é reconhecimento e admiração.

Três brasileiros, um sul-africano e um americano.

Adversários ferozes e famintos a partir do momento que as séries chegarem na bancada de Pipeline, uma das mais famosas e temidas do planeta.

Cinco craques capazes de passar a tarde batendo papo e olhando para o pico, sem disputá-lo.

A vida não acaba numa derrota.

E não é completa na vitória.

É preciso curtir, dividir e saber celebrar.

E não tenho a menor dúvida que esses caras conhecem os limites e as diferenças entre prazer, competição, profissão e respeito.

por @thiago_blum