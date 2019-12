Vale título para Chloé Calmon!!!

Acredite.

A praia de Jinzun Harbor, em Taiwan, divide as atenções do mundo do surfe com o Havaí neste final de ano.

Nos últimos dias ,rolaram uma etapa 3 mil do WQS – vencida pelo uruguaio Marco Giorgi – e o Mundial Pro Júnior, que coroou o catarinense Lucas Vicente.

Agora é vez da galera dos pranchões tomar conta do pico, para as disputas do ‘Taiwan Open World Longboard Champs’.

E pode sair mais um título para o Brasil.

Chloé Calmon lidera o circuito feminino e disputa o caneco de 2019 com a havaiana Honolua Blomfield.

Ela será a única representante brazuca na competição feminina.

Torcida máxima para quem já conquistou o sul-americano da WSL e os Jogos Panamericanos de Lima, no Peru.

Vai Chloé!!!!!!!!!!!!

No masculino, estão inscritos Gabriel Nascimento, Wenderson Biludo, Phil Rajzman e Rodrigo Sphaier.

Melhor brasileiro ranqueado em 5º lugar, Jefson Silva não aparece na chave de competição.

por @thiago_blum