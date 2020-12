Vez das pranchinhas

Últimos respiros deste complicadíssimo 2020.

Pelo menos com ação segura nas praias brasileiras.

E os campeões nacionais sendo conhecidos.

Depois de Chloé Calmon e Carlos Bahia faturarem os trofeus do pranchões em Jericoacoara/CE, no próximo fim de semana, acontecem as baterias finais do ano nas pranchinhas.

De sexta a domingo, a praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, recebe a 3ª e decisiva etapa do CBSurf Pro Tour.

E pelo o que vimos nos 2 primeiros eventos – em Ubatuba/SP e Taíba/CE, as disputas pelos canecos masculino e feminino tem tudo para ser incríveis.

Campeão na abertura do circuito no litoral norte de São Paulo, Marcos Correa lidera o ranking.

Mas a diferença para o segundo colocado, potiguar Israel Júnior, é de apenas 100 pontos.

E mais.

A vantagem dele para Wiggolly Dantas, 9º colocado, é de 270 pontos.

Ou seja, a lista dos candidatos é extensa.

Ed Groggia, Igor Moraes, Weslley Dantas e o jovem Caio Costa são os outros paulistas nas posições de destaque.

Campeão na etapa cearense, o paraense Nayson Costa aparece como a ‘surpresa’ na briga, em 5º lugar.

O top Ian Gouveia, que representa Santa Catarina, está em 6º.

No feminino, a cearense Yanca Costa não venceu nenhum campeonato, mas com um vice e um 3º lugar, puxa a lista.

Ariane Gomes – também do Ceará e campeã em casa na praia da Taíba – vem na sequencia com 210 pontos atrás.

As cariocas Julia Duarte e Taís Almeida vem a seguir.

Larissa dos Santos, mais uma cearense, fecha a relação das 5 primeiras do ranking.

As areias de Lauro de Freitas vão ferver.

E as ondas baianas verão a festa dos donos do país.

@thiago_blum