Um título mundial é o auge para todo atleta.

E normalmente, traz bônus esperados… e inesperados.

Pois é.

Na semana passada, o carioca Lucas Fink se tornou o primeiro brasileiro campeão do mundo de skimboard.

Sonho realizado no dia que completou 21 anos.

E mais portas abertas.

A festa surpresa de aniversário foi na volta da Flórida, perto de amigos, parentes, patrocinadores e atletas de peso, como Carlos Burle, Pedro Scooby e Lucas Chumbo.

E o presente, a passagem para o “paraíso”.

Uma caixa com adesivo, duas latas do seu patrocinador e um voucher para conhecer o Kelly Slater Surf Ranch.

Não deu tempo nem de pensar.

Dois dias depois, o embarque para Lemoore, na Califórnia.

E nesta terça, ao lado dos tops Kolohe Andino, Jordy Smith, Carissa Moore e Caroline Marks – que vão disputar a próxima etapa da WSL por lá a partir do dia 19 – ele estreou na piscina mais famosa do mundo.

Foram quatro ondas, todas de skimboard.

Lucas entrou nelas saltando da carona de um jetski, para fazer toda a extensão com manobras clássicas do surfe, giros de skate e, é claro, sessões tubulares.

Um dos registros é esse aí embaixo.

“Diversão ilimitada. A onda é muito perfeita e proporciona uma experiência única tanto para um iniciante quanto para um profissional. Se pra cada ano que eu for campeão mundial de skimboard a Red Bull me der de presente um dia aqui no Surf Ranch, eu vou atrás de bater o recorde do dono da casa”.

Vida de campeão, certo Lucas?

Se prepara, que tem muito sonho para realizar por aí.

por @thiago_blum

colaboração: Be Picorelli / Agência NaVaranda