Viu onde o campeão estava hoje?

A ‘terrinha’ virou a 2ª casa do melhor surfista do mundo em 2019.

E parece que as vitórias seguidas em Peniche nos dois últimos anos, não deixaram Ítalo Ferreira satisfeito.

Então… sobrou um tempinho, ele deixa Baía Formosa por uns dias para dropar as ondas portuguesas.

E claro, a ação vai parar direto nas redes sociais do campeão.

Primeiro, o potiguar postou entusiasmado.

Vídeos de uma direita e uma esquerda de Ericeira perfeitas, com a legenda: “Clean & Perfect – Portugal bombando”.

Os fãs vibraram com a classe de sempre.

Mas nesta terça, o desafio foi novo e especial.

O texto no Instagram é direto: “Primeira vez em Nazaré e foi um experiência única. Poder sentir a energia da galera no outside e todo o poder dessa onda que realmente é algo de outro mundo”.

E com ele, as imagens das bombas de um dos picos mais vibrantes do planeta.

Enquanto Ítalo acelera a preparação para a abertura do WCT, – programada para o fim de março em Snapper Rocks, na Austrália – o amigo e parceiro dele está iniciando os treinos.

E o cansaço faz parte do jogo.

Certo, Jadson André?

E tem gente que mesmo em férias não consegue se afastar das marolas.

Caio Ibelli foi passar dias com a família na Disney… teoricamente sem pranchas.

Mas quem é que resiste uma piscina quebrando?

E ainda deu tempo de conhecer e tirar aquela foto para publicar nas redes sociais com o ídolo de sempre.

Ibelli não resistiu ao encontrar na Flórida – nada mais, nada menos – que Gerry Lopez, um dos maiores ícones quando o assunto das rodas de surfe trata de Pipeline.

Pra fechar, seguimos acompanhando os passos de Adriano de Souza.

O capitão do time verde e amarelo continua na Austrália.

Depois de passar pelas ondas da Gold Coast, se mandou para a lendária Bells Beach.

Quem segue o campeão de 2015, fica sempre ligado.

Pois é.

Curtição sim, mas quem é top da divisão de elite não deixa de salgar o corpo por onde passa.

por @thiago_blum