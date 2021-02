Viu quem levou????

Foram 4 dias de boas ondas e surfe de alto nível.

O início da longa perna australiana de 2021 da WSL.

Que – se tudo correr dentro do planejado – só vai terminar em maio.

‘Boomerang Beach’, no estado de New South Wales – a 290 km ao norte de Sydney – recebeu a 1ª das 4 etapas do WQS – que antecedem outros 4 eventos, esses do Championship Tour, a elite da liga.

O ‘Great Lakes Pro’ contou com 90% de atletas locais.

E as finais desta sexta, é claro, virou uma festa toda ‘aussie’.

No masculino, Reef Heazlewood foi consistente durante todo o torneio.

E levou o caneco, ao bater Jordan Lawler na decisão por 15,50 a 14,10.

1000 pontos no ranking da divisão de acesso para ele.

No feminino, Molly Picklum e Sophie McCulloch deixaram as principais favoritas pelo caminho.

Na final, melhor para Molly, que conquistou o título com folga: 15,00 x 9,10.

A partir de domingo, a turma se reúne de novo, para mais um QS 1000.

O ‘Port Stephens Pro’ rola em ‘Birubi Beach’, ainda em NSW – cerca de 140 km ao sul de ‘Boomerang Beach’.

Ficaremos de olho!!!!!!!

por @thiago_blum / @surf360_