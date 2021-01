A World Surf League anunciou na última semana, o “We Are One Ocean”.

Um pedido de 30% dos nossos mares até 2030, ou 30×30.

A liga incentiva as pessoas em todo o mundo para se unirem neste movimento global, assinando a petição no site weareoneocean.org.

Ítalo Ferreira e Sophia Medina – irmã do bicampeão Gabriel Medina – farão parte de uma série especial que será lançada em fevereiro.

“O oceano é a minha casa e o meu local de trabalho. É muito importante para mim, poder fazer o que puder para protegê-lo. Espero que, ao compartilhar a minha história e o meu amor pelo oceano, as pessoas possam se inspirar para também assinarem a petição”, disse o campeão mundial de 2019.

A ideia é construir um grande apoio para atingir metas de biodiversidade, proteger a natureza e a vida na Terra, com um apelo específico na preservação do oceano.

Quem assinar a petição ará parte de uma crescente comunidade internacional, para inspirar os líderes mundiais a adotarem o ’30×30′ na próxima Convenção das Nações Unidas, quando essas metas serão decididas.

“Estabelecer áreas totalmente protegidas, é uma maneira incrível de construir resiliência em nosso oceano”, diz Reece Pacheco, SVP Ocean Responsibility da WSL. “Esta é uma oportunidade única na vida de proteger o já crítico habitat oceânico e a biodiversidade para as futuras gerações. Não se trata apenas do oceano. É sobre as pessoas. Se conseguirmos proteger o oceano nesta meta, garantiremos um futuro mais saudável para todos”.

SÉRIE WE ARE ONE OCEAN

A WSL está produzindo episódios compartilhando histórias sobre a conexão de seis pessoas com o oceano e suas motivações para assinarem a petição. A série completa será lançada no dia 9 de fevereiro e terá participação de cientistas, ambientalistas e surfistas.

“Eu sou muito conectada ao oceano, desde a primeira vez que eu entrei no mar”, afirma Sophia Medina. “É um lugar que me dá tranquilidade, paz, que eu sinto que é o meu lugar. Quando estou surfando, eu vejo muita poluição, eu noto isso todos os dias e é um lugar tão maravilhoso que não merece ter esse tipo de atitude da gente. Daqui a 30 anos eu quero ver um oceano limpo, transparente, azul, em qualquer lugar que eu for. Eu assino pelo futuro do oceano!”, ressalta.

Para celebrar o “We Are One Ocean”, a WSL solicita a todos os surfistas para assinarem a petição e que compartilhem uma mensagem de amor ao oceano em suas mídias sociais.

E vai hospedar esta série de experiências virtuais publicadas para conectar as pessoas com o seu amor pelo oceano, inspirando-as a tomar medidas para protegê-lo.

As experiências incluem uma conversa com os escritores Siraad Dirshe e Leah Thomas, fundadora da Intersectional Environmentalist.

Além de uma aula de desenho de ondas a carvão com a americana, Courtney Conlogue, representante do CT.

por @thiago_blum