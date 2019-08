WQS update!

A divisão de acesso não pára.

E depois do título de Yago Dora no US Open, que valeram 10 mil pontos e a 4ª posição no ranking para o brasileiro, mais duas etapas rolaram, ambas no Velho Continente.

Neste domingo, numa final caseira na tradicional Grand Plage – que já recebeu eventos da elite – o francês Marco Mignot bateu Gatien Delahaye e conquistou a 38ª etapa do tour, o Caraibos Lacanau Pro.

Mais 1500 pontoa para ele na classificação geral.

Na semana passada, o alemão Leon Glatzer já havia levantado o troféu do Quiksilver Pro, QS 1000 realizado em Fistral Beach, Cornwall, Inglaterra.

Na próxima semana, mais dois campeonatos na programação.

Amanhã começa outro 1500 na França, o Deeply Pro, em Anglet.

Na terça, valendo o dobro da pontuação, tem o Vans Pro, em Virgínia Beach, nos Estados Unidos.

O Brasil tem 4 atletas entre os 10 primeiros do ranking, mas a liderança é francesa.

Jorgann Couzinet (FRA) – 17310 pts Jadson Andrè (BRA) – 16600 pts Alex Ribeiro (BRA) – 15930 pts Yago Dora (BRA) – 14860 pts Barron Mamiya (HAV) – 14500 pts Deivid Silva (BRA) – 13320 pts Matt Banting (AUS) – 12550 pts Connor O’Leary (AUS) – 12450 pts Jack Freestone (AUS) – 12400 pts Liam O’Brien (AUS) – 12300 pts

por @thiago_blum