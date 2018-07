A classificação do Mundial FIA GT1 2010 antes da etapa do Brasil

SÃO PAULO – Esta é a classificação do Mundial FIA GT1 após oito de dez etapas na temporadas 2010 (e antes da etapa do Brasil, no Autódromo de Interlagos):

PILOTOS

1.º – Andrea Bertolini(ITA) e Michael Bartels (ALE), 130 pontos

3.º – Thomas Mutsch (ALE), 95

4.º – Marc Hennerici (ALE), 84

5.º – Frank Kechele (ALE), 83

6.º – Darren Turner (GBR) e Tomas Enge (CHE), 78

8.º – Ricardo Zonta (BRA), 75

9.º – Frederic Makowiecki (FRA), 72

10.º – Alexander Margaritis (ALE), 69

11.º – Romain Grosjean (FRA), 62

12.º – Michael Krumm (ALE) e Peter Dumbreck (GBR), 57

14.º – Jamie Campbell-Walter (GBR) e Warren Hughes (GBR), 52

16.º – Altfrid Heger (ALE), 45

17.º – Maxime Martin (BEL) e Bas Leinders (BEL), 40

19.º – Thomas Accary (FRA), Peter Kox (HOL) e Christopher Haase (ALE), 38

22.º – Richard Westbrook (GBR), 33

23.º – Yann Clairay (FRA), 32

24.º – Jonathan Hirschi (CHE) e Clivio Piccione (MCO), 31

26.º – Enrique Bernoldi (BRA) e Miguel Ramos (PRT), 28

28.º – Jos Menten (HOL), 27

29.º – Andreas Zuber (AUT), 26

30.º – Andrea Piccini (ITA), 25

31.º – Stefan Mucke (ALE), Christoffer Nygaard (DIN) e Bert Longin (BEL), 24

34.º – Mike Hezemans (HOL), 23

35.º – Alex Muller (ALE), 21

36.º – Matteo Bobbi (ITA), 19

37.º – Xavier Maassen (HOL), 17

38.º – Rafael Daniel (BRA), 11

39.º – Nico Verdonck (BEL), Nicky Pastorelli (ITA) e Dominik Schwager (ALE), 10

42.º – Alessandro Pier Guidi (ITA), 8

43.º – Neel Jani (CHE) e Nicolas Armindo (FRA), 6

45.º – Stefan Rosina (ESL), 4

46.º – Max Nilsson (SUE), Karl Wendlinger (AUT), Markus Palttala (FIN), Stephane Sarrazin (FRA), Seiji Ara (JAP) e Henri Moser (CHE), 2

52.º – Renaud Kuppens (BEL), 1

EQUIPES

1.º – Vitaphone Racing Team, 160 pontos

2.º – Reiter, 142

3.º – Sumo Power GT, 114

4.º – Hexis AMR e Young Driver AMR, 110

6.º – Matech Competition, 101

7.º – Triple H Team Hegersport, 80

8.º – Marc VDS Racing Team, 46

9.º – Mad-Croc Racing, 17

10.º – All-Inkl.com Münnich Motorsport, 12

11.º – Swiss Racing Team, 5