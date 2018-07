SÃO PAULO – A organização da Etapa de São Paulo da Fórmula Indy em 2011 avisa que existem cerca de cinco mil ingressos à disposição do público, à venda nas bilheterias, para a prova desde domingo – 41 mil bilhetes já tem dono. Neste sábado, não foi só impressão de que o público foi médio: 19 mil pessoas passaram pelo Circuito do Anhembi ao longo do dia.