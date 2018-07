“Espero brigar mais no bloco da frente. Somos uma equipe nova e em Long Beach eu terminei a corrida entre dois carros da Penske. No dia em que os outros errarem e nós acertarmos na estratégia de paradas de boxe, acho que poderemos lutar com eles. Vamos apostar nisso: em uma boa estratégia”

RAPHAEL MATOS, piloto brasileiro da AFS, sem abrir muito o jogo sobre o que fazer para ir bem na etapa de São Paulo da Fórmula Indy erm 2011