Bruno Junqueira não vai correr as 500 milhas – Ryan Hunther-Reay entra na vaga

Bruno Junqueira já tinha feito a foto oficial para as 500 milhas de 2011. Foto: Divulgação/Indycar

SÃO PAULO – Um brasileiro a menos no grid das 500 milhas de Indianápolis. Bruno Junqueira, que garantiu o 19.° lugar, cedeu sua vaga no AJ Foyt n.° 41 para o americano Ryan Hunther-Reay, da Andretti e que não havia conseguido se classificar.

Antes que se aumente a estranheza, explico: na Indy500 quem se classifica é o carro, não o piloto. E não é a primeira nem será a última vez que isso acontece. É um acordo puramente comercial – reforçado pelo próprio Hunter-Reay em seu Twitter (@RyanHunterReay). “Me sinto mal pela decisão tomada com o Bruno Junqueira. Mas é uma decisão 110% comercial”, diz o americano, que vai largar na 33.ª e última posição.

É a segunda vez que isso acontece com Junqueira. Uma pena. Agora, os brasileiros na prova são quatro: Bia Figueiredo (Dreyer&Reinbold), Hélio Castroneves (Penske), Tony Kanaan (KV-Lotus) e Vitor Meira (AJ Foyt). A corrida é no domingo, 29 de maio, com largada às 13 horas (de Brasília).