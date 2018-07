Castroneves é o mais rápido no último treino livre para o grid das 500 milhas de Indianápolis

SÃO PAULO – O brasileiro Helio Castroneves (Penske) foi o mais rápido no último treino livre antes da definição do grid de largada das 500 milhas de Indianápolis. Nesta sexta-feira, ele fez a melhor volta com 367,913 km/h na parte final da sessão.

O canadense Alex Tagliani (Sam Schimidt) foi o segundo, com 367,46 km/h e o neozelandês Scott Dixon (Ganassi) o terceiro, com 367,22 km/h. Neste sábado, a partir das 12 horas (de Brasília), acontece o Pole Day, que definirá do 1.º ao 24.º colocado (clique aqui e leia como funciona o treino e os favoritos).