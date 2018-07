Chico Serra corre no Brasileiro de Marcas e avisa: esta foi a última corrida, de vez

Chico Serra, 54, e só quer pensar em dirigir a equipe que criou. Foto: Duda Bairros/Divulgação

SÃO PAULO – Com um Honda Civic, Chico Serra (ex-Fórmula 1 e várias vezes campeão na Stock Car) esteve no Autódromo de Interlagos acelerando neste fim de semana, participando da Copa Petrobrás de Marcas. Já aposentado, ele explica porquê esteve na pista e garante: agora, acabou.

“Eu realmente já parei de correr. Estou com a equipe agora e meu foco é fazer a Serra Motorsport dar certo, funcionar e trabalhar bem. Eu substitui o piloto do carro (Carlos Padovan) porque ele tinha compromissos, mas mesmo que isso aconteça de novo não vou guiar. Essa foi realmente a minha última corrida”, disse, via assessoria de Imprensa.