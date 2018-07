Chuva faz treinos da sexta-feira da Indy em Edmonton serem cancelados

Simona de Silvestro (HVM) brinca com um ‘barco’ improvisado nas poças d’água que se formaram

SÃO PAULO – Devido à forte chuva que fez diversas poças de água na pista de 13 curvas, considerada sem condições seguras para os pilotos, as atividades da Fórmula Indy no circuito misto de Edmonton, capital da província de Alberta, no Canadá, foram canceladas nesta sexta-feira. Com isso, a direção de prova resolveu encerrar o dia e já alteraram a programação.

Confira como ficou a nova programação:

Sábado, 23 de julho

12h40 às 13h25 – Treino livre (definirá os grupos para a classificação)

14h25 às 15h10 – Treino livre

18h30 – Grid de largada

Domingo, 24 de julho

11h às 11h30 – Warmup

15h45 – Largada (90 voltas)