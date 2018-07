Como é a disputa nas corridas do FIA GT1 em 2010

SÃO PAULO – O regulamento do FIA GT1 World Championship é diferente do utilizado nos campeonatos como Fórmula 1 e Fórmula Indy, os mais populares do Brasil. A principal diferença são os carros, obviamente. Todos do tipo Gran Turismo (de onde vem a abreviação GT do nome), ou seja, carros de luxo e alto desempenho, projetado para serem dirigidos por longas distâncias e preparados para competição.

– CORRIDA – São duas corridas no fim de semana de evento: uma classificatória, no sábado, onde os pontos valem apenas para os três primeiros, e outra no domingo, a principal.

– PARADAS – Obrigatoriamente todas as equipes tem de fazer uma parada nos boxes para troca de pneus e de pilotos, entre os minutos 26 e 36 da corrida.

– GRID – O treino classificatório para definir o grid de largada é no mesmo sistema da F1: eliminatório.

A primeira sessão tem 20 minutos e os oito piores são eliminados (passam 16). Disputam os primeiros pilotos das equipes.

Já na segunda sessão são os segundos pilotos que entram na pista, para 15 minutos. Os oito piores são eliminados (classificam-se oito carros).

Na terceira e última sessão, apenas oito carros (com os primeiros pilotos) disputam a pole em 10 minutos.

– LASTRO – De acordo com a posição de largada, o carro tem mudança no lastro (contrapeso) padrão para a corrida de domingo: 1.º – mais 40 kg; 2.º – mais 30 kg; 3.º – mais 20 kg; 4.º – mais 10 kg; 5.º – fica como está (sem acréscimo de peso); 6.º – menos 10 kg; 7.º – menos 20 kg; 8.º – menos 30 kg; 9.º pata trás no grid – menos 40 kg.

– PONTUAÇÃO – É assim: