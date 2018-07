Confira o grid de largada das 500 milhas de Indianapolis 2011

Alex Tagliani, Scott Dixon e Oriol Servià, o trio de frente em 2011. Foto: Chris Jones/Divulgação

SÃO PAULO – Os 33 pilotos classificados para as 500 milhas de Indianapolis só voltam à pista na sexta-feira, 27, para a última sessão de treinos livres. A corrida acontece no domingo, 29 de maio, com largada para as 200 voltas no oval às 13 horas (de Brasília).

FÓRMULA INDY 2011 – 500 MILHAS DE INDIANÁPOLIS

GRID DE LARGADA

1.º – Alex Tagliani (CAN/Sam Schimidt), 2min38s2613

2.º – Scott Dixon (NZL/Ganassi), 2min38s3528

3.º – Oriol Servià (ESP/Newman/Haas), 2min38s4727

4.º – Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt), 2min38s6696

5.º – Will Power (AUS/Penske), 2min38s7493

6.º – Dan Wheldon (ING/Bryan Herta), 2min38s9477

7.º – Buddy Rice (EUA/Panther), 2min39s4431

8.º – Ed Carpenter (EUA/Sarah Fisher), 2min39s9137

9.º – Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 2min39s0253

10.º – Takuma Sato (JAP/KV-Lotus),2min39s4785

11.º – Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 2min39s5814

12.º – JR Hildebrand (EUA/Panther),2min39s5895

13.º – James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 2min39s5942

14.º – Bertand Baguette (BEL/Rahal-Letterman),2min39s7973

15.º – Davey Hamilton (EUA/Dreyer&Reinbold),2min39s8223

16.º – Helio Castroneves (BRA/Penske), 2min39s8464

17.º – John Andretti (EUA/Andretti), 2min40s0133

18.º – Ernesto Viso (VEN/KV-Lotus), 2min40s1907

19.º – Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 2min40s3488

20.º – Jay Howard (ING/Sam Schmidt), 2min40s3685

21.º – Tomas Scheckter (AFS/KV-Lotus), 2min40s4040

22.º – Tony Kanaan (KV-Lotus),2min40s4156

23.º – Simona de Silvestro (SUI/HVM),2min40s4335

24.º – Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 2min40s0433

25.º – Danica Patrick (EUA/Andretti), 2min40s0987

26.º – Ryan Briscoe (AUS/Penske), 2min40s2572

27.º – Marco Andretti (EUA/Andretti), 2min40s2648

28.º – Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 2min40s3574

29.º – Graham Rahal (EUA/Ganassi), 2min40s4424

30.º – Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 2min40s7451

31.º – Pippa Mann (ING/Conquest), 2min40s7600

32.º – Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 2min40s8012

33.º – Ryan Hunter-Reay (EUA/AJ Foyt), 2min40s2203*

Obs.: *Assumiu o carro de Bruno Junqueira (BRA), que havia garantido o 19.º lugar, e por isso larga em último.

Atualizado às 22h05 de 23 de maio