Confusão na recriação da chicane na Curva do Café, em Interlagos

SÃO PAULO – Foi anunciado, na semana passada, que a chicane (um desvio para reduzir a velocidade) existente na Curva do Café no Autódromo de Interlagos seria reativada para as corridas da Copa Petrobrás de Marcas, neste final de semana, e na Corrida do Milhão da Stock Car, em 7 de agosto. Pois bem: após inspeção, fiscais da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) não aprovaram o uso.

Por causa disso, o local não foi utilizado com os carros que correram na pista paulistana neste fim de semana. Mas será utilizado na prova da Stock, avisa a CBA em comunicado. O problema é que, neste momento, a chicane não está de acordo com o projeto solicitado.

A SPTuris, administradora do local, diz que “foi feito o ajuste necessário na entrada e a regularização do pavimento”, e discorre também em comunicado sobre melhorias no autódromo. Pede que a CBA e a CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) “se posicionem oficialmente sobre o que, para nós, é mais importante: a segurança dos pilotos”.

[opinião] Resumindo: alguém errou e a segurança, que é o que importa, fica de lado. Se a chicane é importante para a segurança, que a usem, e que ela esteja dentro das especificações de quem entende disso – acredito que seja, aí, engenheiros da CBA. O ruim é a política que corre junto com essas decisões. [/opinião]