Daniel Serra e Chico Longo também entram no FIA GT1 2010

SÃO PAULO – E chega a sete o total de brasileiros que vão disputar a etapa do Brasil do FIA GT1 2010. Os últimos inscritos são Daniel Serra e Chico Longo, que disputarão o evento no Autódromo de Interlagos, neste fim de semana, com um Maserati MC12, pela equipe Triple H Team Hegersport (carro n.º 34). Os dois repetem a parceira que tem no Itaipava GT Brasil, e correrão as duas categorias.

“Vai ser um endurance. Sair de um carro e entrar no outro vai ser legal. Durante o ano inteiro eu me preparo bastante, então acho que não terei problemas”, diz Serra. “Vai ser algo inédito para a gente, porque o GT1 é um sonho de guiar”, completa Longo. No campeonato nacional a dupla está brigando pelo vice-campeonato.