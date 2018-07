CARUARU – O domingo de Fórmula Truck em Caruaru começa com uma passada no posto de gasolina para abastecimento dos caminhões… Diferente da Fórmula 1 e outras categorias, onde o fornecimento é particular, aqui apenas uma empresa fornece combustível. E todos tem de passar pela bomba para colocar diesel no tanque, formando uma curiosa fila.

O warmup, último treino livre, começa às 8h30. A largada para a uma hora de corrida é às 13 horas (de Brasília).