Enfim, carros na pista para o treino livre das 500 milhas de Indianápolis

SÃO PAULO – A chuva parou e enfim os carros foram rodar no oval do Indianapolis Motor Speedway, nos treinos livres para as 500 milhas. O dia foi de acertos para o Pole Day, que acontece no sábado. Will Power (AUS/Penske) fez o melhor tempo (39s5121), teve o forte acidente com a suíça Simona de Silvestro (HVM – clique aqui) e as fotos abaixo:

Os melhores tempos registrados nesta quinta-feira nos treinos livres:

1.º – Will Power (AUS/Penske), 39s512

2.º – Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), 39s534

3.º – Ryan Briscoe (AUS/Penske), 39s609

4.º – Helio Castroneves (BRA/Penske), 39s660

5.º – Townsend Bell (EUA/Sam Schmidt), 39s692

6.º – JR Hildebrand (EUA/Panther), 39s730

7.º – Oriol Servià (ESP/Newman/Haas), 39s740

8.º – Scott Dixon (NZL/Ganassi), 39s743

9.º – Ed Carpenter (EUA/Sarah Fischer), 39s756

10.º – Danica Patrick (EUA/Andretti), 39s776

11.º – Graham Rahal (EUA/Ganassi), 39s780

12.º – Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 39s839

13.º – Tony Kanaan (BRA/KV-Lotus), 39s857

14.º – Dan Wheldon (ING/Bryan Herta), 39s873

15.º – Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 39s885

16.º – Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 39s893

17.º – Jay Howard (ING/Sam Schmidt), 39s894

18.º – Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 39s920

19.º – Takuma Sato (JAP/KV-Lotus), 39s945

20.º – Buddy Rice (EUA/Panther), 39s967

21.º – Pippa Mann (ING/Conquest), 39s983

22.º – Marco Andretti (EUA/Andretti), 40s008

23.º – Ryan Hunter-Reay (ING/Andretti), 40s022

24.º – John Andretti (EUA/Richard Petty/Andretti), 40s056

25.º – Bruno Junqueira (BRA/AJ Foyt), 40s063

26.º – Tomas Scheckter (AFS/KV-Lotus), 40s065

27.º – Bertrand Baguette (BEL/Rahal Letterman Lanigan), 40s068

28.º – Alex Llyod (ING/Dale Coyne), 40s084

29.º – Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 40s101

30.º – James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 40s119

31.º – Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 40s156

32.º – Ernesto Viso (VEN/KV-Lotus), 40s168

33.º – Davey Hamilton (EUA/Dreyer&Reinbold), 40s198

34.º – Raphael Matos (BRA/AFS), 40s295

35.º – Ho-Pin Tung (CHI/Dragon), 40s295

36.º – Mike Conway (ING/Andretti), 40s475

37.º – Simona de Silvestro (SUI/HVM), 40s505

38.º – Scott Speed (EUA/Dragon), 40s508

39.º – Sebastián Saavedra (COL/Conquest), 40s674

40.º – James Jakes (ING/Dale Coyne), 40s777