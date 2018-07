Enge e Turner vencem a corrida classificatória do FIA GT1 2010, no Brasil

Tomas Enge acelera o seu Aston Martin durante a corrida. Foto: Fernanda Freixosa/Divulgação

SÃO PAULO – A dupla Tomas Enge (CHE) e Darren Turner (ING), da equipe Young Driver AMR e com um Aston Martin DB9, venceu a corrida classificatória da etapa do Brasil do FIA GT1 2010, neste sábado à tarde, no Autódromo de Interlagos, graças a um rápido pit stop.

Os brasileiros não tiveram um dia bom. Xandinho Negrão e Enrique Bernoldi perderam a segunda colocação por causa de uma penalização: a direção da prova considerou que os mecânicos jogaram os pneus no chão de forma irregular durante o pit stop, e os puniu com uma passagem pelos boxes.

Agora, todos se preparam para a corrida principal, que será neste domingo às 15 horas, com transmissão ao vivo da RedeTV.

FIA GT1 2010 – ETAPA DO BRASIL

CORRIDA CLASSIFICATÓRIA

1.° – Darren Turner/Tomas Enge (Aston Martin DB9), 1h01min33s

2.° – Michael Krumm/Peter Dumbreck (Nissan GT-R), a 9s032

3.° – Clivio Piccione/Jonathan Hirschi (Aston Martin DB9), a 9s736

4.° – Enrique Bernoldi/Xandinho Negrão (Maserati MC12), a 22s763

5.° – Nicky Pastorelli/Dominik Schwager (Lamborghini Murciélago R-SV), a 24s814

6.° – Marc Hennerici/Alexander Margaritis (Corvette Z06), a 27s297

7.° – Neel Jani/Nicolas Armindo (Ford GT), a 27s390

8.° – Andrea Bertolini/Michael Bartels (Maserati MC12), a a 38s750

9.° – Peter Kox/Christopher Haase (Lamborghini Murciélago R-SV), a 39s093

10.° – Alex Müller/Altfrid Heger (Maserati MC12), 42s679

11.° – Bas Leinders/Maxime Martin (Ford GT), a 44s169

12.° – Stefan Mücke/Christoffer Nygaard (Aston Martin DB9), a 45s213

13.° – Max Nisslon/Seiji Ara (Nissan GT-R), a 56s430

14.° – Warren Hughes/Jamie Campbell-Walter (Nissan GT-R), a 58s497

15.° – Frédéric Makowiecki/Yann Clairay (Aston Martin DB9), a 1min01s422

16.° – Daniel Serra/Chico Longo (Maserati MC12), a 1min04s615

17.° – Karl Wendlinger/Henri Moser (Nissan GT-R), a 1min13s685

18.° – Duncan Huisman/Pertti Kuismanen (Corvette Z06), a 1 volta

19.° – Cláudio Dahruj/Sérgio Jimenez (Corvette Z06), a 1 volta

20.° – Matteo Bobbi/Markus Palttala (Ford GT), a 2 voltas

21.° – Ricardo Zonta/Frank Kechele (Lamborghini Murciélago R-SV), a 36 voltas

22.° – Richard Westbrook/Thomas Mutsch (Ford GT), a 36 voltas