Equipes da Fórmula Indy já trabalham no Pavilhão do Anhembi

SÃO PAULO – Quem já chegou a São Paulo está trabalhando. Os mecânicos de quase todas as equipes da Fórmula Indy já montam os carros para a etapa de São Paulo, domingo, no circuito do Anhembi. Na foto abaixo, o KV-Lotus de Tony Kanaan. Só as duas principais equipes, Ganassi e Penske (com problemas de voo), estão tranquilas – ninguém mexe em nada até esta sexta.



Este é Newman/Haas de Oriol Servia, sendo levado para montagem no boxe correto da equipe



Acima, o Andretti de Mike Conway, que foi o vencedor da última corrida da Indy, em Long Beach