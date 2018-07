Felipe Giaffone faz o melhor tempo do primeiro treino livre da F-Truck em Caruaru

CARUARU – Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen) fez o melhor tempo do primeiro treino livre da Fórmula Truck 2011 em Caruaru (PE), nesta sexta-feira. Com sol e calor, ele chegou a 1min49s078, em 16 voltas no circuito do Autódromo Aurélio Batista Félix. Roberval Andrade (Corinthians/Scania), com 1min49s377, fez a segunda melhor marca, e Welington Cirino (ABF/Mercedes-Benz), com 1min49s757, fez o terceiro melhor tempo. A próxima sessão acontecerá às 15h10.



Felipe Giafone acelera na pista de Caruaru no 1.º treino livre. Foto: Orlei Silva/Divulgação