FIA escala Johnny Herbert como fiscal no Brasil

SÃO PAULO – O ex-piloto inglês Johnny Herbert, 46 anos, será o comissário do GP do Brasil de Fórmula 1 em 2010, informa a assessoria de imprensa do evento. Ele exerceu essa função este ano nos GPs da Malásia e Turquia.

Em Interlagos, ele atuará ao lado do alemão Gerd Ennser e do suíço Paul Gutjahr.

Como piloto, Herbert correu pela Lotus, Sauber, Benetton, Stewart e Jaguar. Disputou nove GPs em Interlagos e sua melhor classificação foi o quarto lugar em 1993, pela Lotus.