FIA GT1 2010: Xandinho Negrão e Enrique Bernoldi vencem a etapa do Brasil

O Maseratti de Negrão e Bernoldi recebe a bandeirada da vitória. Foto: Fernanda Freixosa/Divulgação

SÃO PAULO – Xandinho Negrão e Enrique Bernoldi, com um Maseratti MC12, fizeram a festa dos brasileiros ao vencerem neste domingo a etapa do Brasil do FIA GT1 World Championship 2010, no Autódromo de Interlagos.

Eles garantiram a liderança perto do final da prova, com uma ultrapassagem arriscada no Bico de Pato – com direito a toque no Aston Martin DB9 do tcheco Tomas Enge e do inglês Darren Turner, que lideravam -, a dez minutos do fim da prova.

Na festa pela vitória, com os cerca de 21.800 torcedores no autódromo, não faltou emoção. “Eu podia ver o público me dando apoio, podia ver o Enrique no pit wall, conseguia sentir os gritos de apoio. Com certeza, foi uma das vitórias mais importantes da minha vida. É a primeira vez que venço uma corrida internacional em Interlagos, então estou sem palavras”, disse Negrão, via assessoria de Imprensa.

A decisão do campeão ficou para a última prova da temporada. A dupla da Young Driver AMR (Enge e Turner) chegou a 104 pontos, a 28 dos líderes Andrea Bertolini e Michael Bartels (Vitaphone Racing). São 33 pontos em disputa para a etapa de San Luis, na Argentina, de 3 a 5 de dezembro.

FIA GT1 2010 – ETAPA DO BRASIL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º – Bernoldi / Negrao (Maserati MC12), com 1h01min23s296

2.º – Enge / Turner (Aston Martin DB9), a 2s348

3.º – Hennerici / Margaritis (Corvette Z06), 5s874

4.º – Piccione / Hirschi (Aston Martin DB9), a 6s077

5.º – Martin / Leinders (Ford GT), a 9s060

6.º – Dumbreck / Krumm (Nissan GT-R), a 10s574

7.º – Schwager / Pastorelli (Lamborghini Murcielago 670 R-S), a 11s367

8.º – Jani / Armindo (Ford GT Matech), a 22s358

9.º – Bertolini / Bartels (Maserati MC12), a 22.925

10.º – Heger / Müller (Maserati MC12), a 23s225

11.º – Nygaard / Mücke (Aston Martin DB9), a 31s682

12.º – Kox / Haase (Lamborghini Murcielago 670 R-S), a 43s720

13.º – Makowiecki / Clairay (Aston Martin DB9), 45s738

14.º – Westbrook / Mutsch (Ford GT Matech), a 52s474

15.º – Bobbi / Palttala (Ford GT), a 54s724

16.º – Ara / Nilsson (Nissan GT – R), a 1min11s191

17.º – Serra / Longo (Maserati MC12), a 1min18s694

18.º – Wendlinger / Moser (Nissan GT-R), a 1min34s780

19.º – Huisman / Kuismanen (Corvette Z06), a 1 volta

20.º – Jimenez / Dahruj (Corvette Z0), a 7 voltas

21.º – Campbell-Walter / Hughes (Nissan GT-R), a 15 voltas

22.º – Zonta / Kechele (Lamborghini Murcielago 670 R-S), a 32 voltas



O pódio da etapa brasileira do FIA GT1 2010, em Interlagos. Foto: Fernanda Freixosa/Divulgação