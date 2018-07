FIA GT1 terá dupla brasileira ex-Fórmula 1 no campeonato de 2011

SÃO PAULO – Os brasileiros Enrique Bernoldi e Ricardo Zonta, ambos ex-pilotos de Fórmula 1, vão disputar em dupla a temporada 2011 do FIA GT1. Eles pilotarão um Nissan GT-R da equipe Sumo Power GT, com o carro n.º 20. O anúncio foi feito pelo O JRM Group, que tem sede na Inglaterra.

O campeonato mundial de FIA GT1 2011 contará com dez etapas e começa em 26 de março, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. As duas últimas provas acontecem na América do Sul, sendo em 23 de outubro em Curitiba (PR) e duas semanas depois em San Luis, na Argentina.