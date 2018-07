SÃO PAULO – Promotora da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, a Band anunciou que a corrida no circuito de rua do Anhembi passa a ter período fixo a partir deste ano: será sempre no primeiro fim de semana do mês de maio.

Só reforçando, o contrato com a IRL para a vinda da categoria vai até 2019. E quem gerencia a prova é uma empresa criada pela emissora de TV, chamada Entertainment Experience, que cuida também da vinda do Miss Universo, no segundo semestre.