Fórmula Indy fala em etapa do Mercosul – sem ameaça a São Paulo

SÃO PAULO – Os organizadores da Fórmula Indy se reuniram com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e o governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para conversas preliminares sobre a possibilidade de levar uma etapa da categoria para lá (sem ano definido). Seria uma etapa do Mercosul, pela localização da capital gaúcha, com o apoio da APEX, fornecedora de etanol (combustível) para os carros. No comunicado, a assessoria de Imprensa avisa que isso não muda nada em relação a São Paulo e ao circuito do Anhembi, com corridas garantidas até 2018.