Giaffone bate o recorde de uma volta e faz a pole position em Caruaru da Fórmula Truck

Felipe Giaffone e seu Volkswagen largam na frente em Caruaru. Foto: Orlei Silva/Divulgação

CARUARU – Felipe Giaffone (RM Competições) confirmou o favoritismo e fez a pole position da Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011, no Autódromo Aurélio Batista Félix, na tarde deste sábado. Com 1min47s366, ele ficou à frente de Roberval Andrade por apenas 0s030, tendo feito sua volta por último. E bateu o recorde da pista, sendo o responsável pela volta mais rápida da categoria no circuito pernambucano – a marca anterior era de 1min47s444, feito pelo Giaffone em 2009.

FÓRMULA TRUCK 2011 – ETAPA DE CARUARU

GRID DE LARGADA

1.º – Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen), 1min47s366

2.º – Roberval Andrade (Ticket Car Corinthians Motorsport/Scania), a 0s030

3.º – Wellington Cirino (ABF Mercedes-Benz), a 0s727

4.º – Renato Martins (RM Competições/Volkswagen), a 1s283

5.º – Leandro Reis (Original Reis/Scania), a 1s300

6.º – Paulo Salustiano (Scuderia Iveco), a 1s702

7.º – Valmir Benavides (RM Competições/Volkswagen), a 1s923

8.º – André Marques (TNT Energy Team/Volvo), a 2s684

—————————————————-

9.º – Danilo Dirani (DF Motorsport/Ford), 1min49s612

10.º – Geraldo Piquet (ABF/Mercedes-Benz), 1min49s658

11.º – Adalberto Jardim (AJ5 Motorsport/Ford), 1min50s114

12.º – Diumar Bueno (DB Motorsports/Volvo), 1min50s868

13.º – Pedro Muffato (Muffatão Racing/Scania), 1min51s346

14.º – Debora Rodrigues (RM Competições/Volkswagen), 1min51s531

15.º – Beto Monteiro (Scuderia Iveco), 1min51s667

16.º – Cristina Rosito (DF Motorsport/Ford), 1min52s784

17.º – José Maria Reis (Original Reis Peças/Scania), 1min52s943

18.º – Luiz Lopes (Ticket Car Corinthians Motorsport/Scania), 1min55s314

19.º – Leandro Totti (ABF Competições/Mercedes-Benz), sem tempo*

20.º – Regis Boessio (ABF Competições/Mercedes-Benz), sem tempo*

21.º – João Maistro (Clay Truck Racing/Volvo), sem tempo*

22.º – Gerson Trindade Jr. (ABF/Grêmio/Controil Competição/Mercedes-Benz), sem tempo*

Obs.: * punidos com a perda de posições por excesso de fumaça de seus caminhões

Atualizado às 17h10 para atualização nas posições