Giaffone e Andrade vão ‘economizar’ o caminhão para vencer a Etapa de Caruaru da Fórmula Truck

CARUARU – A estratégia para a Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011 dos ponteiros Felipe Giaffone e Roberval Andrade é parecida: ‘economizar’ o caminhão. É que, com as ondulações da pista e as más condições das áreas de escape (se alguém escapar pode até atolar), a preocupação maior é conseguir chegar ao final. Principalmente se chover, o que é possível.

“Teremos de poupar o caminhão para chegar até o fim. A pista exige muito de todos e, principalmente, se chover pode complicar”, diz o pole Giaffone. “Minha estratégia será mais conservadora pelas condições da pista. Precisamos economizar um pouco o equipamento para evitar quebras e não deixar de brigar pela vitória. A preocupação com o ajuste é importante”, reforça Andrade.

De acordo com a previsão do tempo, fará calor neste domingo em Pernambuco, com sol e vento, o que deve trazer a chuva em algum momento da corrida. A largada para a uma hora de corrida é às 13 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Band.