Helio Castroneves vai correr pelo 2.º ano no Armor All Gold Coast 600

SÃO PAULO – O brasileiro Helio Castroneves, três vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis e piloto da Penske na Fórmula Indy, vai disputar pelo segundo ano a Armor All Gold Coast 600, prova da V8 Supercars, categoria de stock cars da Austrália.

O evento será após a temporada da Indy, em 23 de outubro. Sua equipe será a mesma do ano passado, a Lucky Seven Falcon (foto abaixo – de divulgação -, no carro de 2010). Outro campeão da Indy que vai correr é o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, mas este pela Kiwi Super Team.