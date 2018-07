COTIA – Os organizadores das 500 milhas de kart 2010 informam, via assessoria de Imprensa, que os ingressos para a corrida poderão ser adquiridos na portaria do Kartódromo da Granja Viana (Rua Tomas Sepe, 443 – Jardim da Glória – Cotia) por R$ 20 cada. Vagas para estacionamento estarão disponíveis no Zetapark – na mesma rua – e custam R$ 35, com direito à utilização do serviço de vans que farão o trajeto de ida e volta ao kartódromo.