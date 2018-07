SÃO PAULO – Os cantores Luan Santana (sertanejo) e Luciana Mello (filha do cantor Jair Rodrigues) vão interpretar os hinos nacionais do Brasil e dos Estados Unidos antes da largada da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, no circuito de rua do Anhembi. A cerimônia, tradicional, será antes da largada, às 13 horas (de Brasília) no domingo, 1.º de maio, no palco onde será o pódio, na reta do Sambódromo.