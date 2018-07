Mais dois brasileiros no FIA GT1 2010: Sérgio Jimenez e Claudio Dahruj

SÃO PAULO – Os brasileiros Sérgio Jimenez (Foto: Divulgação) e Claudio Dahruj dividirão a condução do Corvette Z06 da equipe Mad Croc Racing (carro n.º 11) na etapa do Brasil do FIA GT1 2010, neste fim de semana no Autódromo de Interlagos. Eles entram por convite da empresa organizadora do evento, a SRO Latin America.

Jimenez, que disputa a Copa Chevrolet Montana, terá o desafio de pilotar um carro que nunca dirigiu e participar das 500 milhas de kart da Granja Viana. “Vai ser bem corrido para fazer esse revezamento, mas dá para tirar de letra”, brincou, via comunicado de sua assessoria de Imprensa. “Nunca andei no Corvette, então primeiro eu tenho de conhecer melhor o carro, e depois fazer o máximo que eu puder. Estou ansioso. Não é todo dia que podemos acelerar uma máquina de mais de 650 cavalos”, completa.