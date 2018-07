SÃO PAULO – As celebridades e famosos quer circulam pelo Circuito do Anhembi neste sábado são poucas. A mais chamativa: Mano Menezes, técnico da seleção brasileira. Ele teve a oportunidade de entender como é a Fórmula Indy: deu uma volta no carro de dois lugares, sob a pilotagem do campeão norte-americano Al Unser Jr. E foi entrevistado pelo patrocinador pela piloto brasileira Bia Figueiredo (Dreyer&Reinbold).