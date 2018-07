McLaren exibe carro novo para 2011, mas ainda guarda segredos

SÃO PAULO – A McLaren fez na sexta-feira o lançamento público de seu novo carro para a Fórmula 1, o MP4-26, mas tomou cuidado para que os seus segredos permanecessem fora do campo de visão dos rivais curiosos. Última das grandes equipes a apresentar o seu carro para 2011, a McLaren promoveu o evento com o carro prateado na Potsdamer Platz, perto do antigo Muro de Berlim. A praça ficou lotada de torcedores. (Reuters)

