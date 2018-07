Nick Heidfeld desbanca Bruno Senna e substituirá Robert Kubica na Lotus Renault

LONDRES – Nick Heidfeld substituirá o lesionado polonês Robert Kubica no Grande Prêmio do Bahrein, no próximo mês, quando começa a temporada da Fórmula 1 em 2011, informou a equipe Lotus Renault.

A escuderia apoiada pela Lotus disse que o experiente alemão de 33 anos testará pela equipe no circuito de Barcelona nesta semana e será companheiro do russo Vitaly Petrov na primeira corrida do ano, dia 13 de março.

Heidfeld desbanca, assim, Bruno Senna, piloto reserva da Renault e que participou de testes no fim de semana de olho na vaga de Kubica. (Reuters)