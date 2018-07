SÃO PAULO – Tony Kanaan passou por um susto nos últimos três dias: foi vítima de uma popular virose. Com febre e dores pelo corpo, ele cancelou compromissos com patrocinadores e foi para o hospital fazer exame de sangue, pois existia a suspeita de dengue. À base de muita água e descanso, ele vai ter de “tirar o pé” das atividades fora de pista até sábado, quando entra na pista do Anhembi para acelerar seu KV-Lotus. Está aliviado, mas também preocupado.

Clique aqui e leia o texto na íntegra.